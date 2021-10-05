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打兩劑疫苗就能安心？ 小兒急診醫生決定「從今永生戴口罩」

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾戴口罩出遊已成日常風景。 圖／中央社
民眾戴口罩出遊已成日常風景。 圖／中央社

隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，許多人已開始討論「和新冠病毒共存」的可能性。兒童急診科醫師謝宗學卻在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」表示疑慮，認為依國外經驗，在有高覆蓋率和藥物的情況下完全回復「疫情前生活」，將付出極大代價。他更語出驚人表示，為保護自己和家人安全，他已決定「有生之年」外出都要戴口罩，與口罩長相廝守。

謝宗學醫師在貼文中分析，以完全解封，不戴口罩不限制社交距離的英國來作比較，台灣每天將有一萬多人確診，30多人死亡，這樣的數字，「有多少台灣人可以接受？」而目前打完疫苗的死亡率0.3仍遠高於流感的0.1，即使之後藥物成功研發，死亡率可能再下修，仍可能付出極大代價。

謝宗學還說，台灣目前接近二次清零，原因是邊境管控、堅實疫調、和口罩政策，加上超高國民素質，創造出另類台灣奇蹟。其他國家是不得已才和病毒共存，難道我們要輕易放棄這樣的優勢嗎？

他認為，逐漸開放管制是必須要走的路，但可能導致的犧牲也需要審慎評估，因此「我們不可能完全恢復疫情前的生活」，他說「和老婆決定即使疫苗覆蓋率提高、抗病毒口服藥物上市，不管政府如何規定，我們家大概永遠不會改變外出即戴口罩的生活習慣，有生之年應該會和口罩長相廝守，我們覺得這樣的生活習慣才能保護家人」、「因為疫苗不是萬能、抗病毒藥物不見得有效，加上口罩阻隔病毒，才是最完整對抗病毒的策略。」

許多網友紛紛表示贊同，有網友說「打從2019年年底疫情慢慢上來時，口罩就沒有離開過了」、「沒有口罩會沒有安全感」、「台灣人不容犯錯的民情，真的能接受COVID變成流感化嗎？」。但也有網友認為「共存是趨勢，即使每日確診一萬這也是我們遲早要面對的」。

新冠肺炎 COVID-19

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