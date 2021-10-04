快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

台灣拍不出《魷魚遊戲》？施振榮：需要這兩項東西

7旬翁8月確診 2個月後慢性肺阻塞亡

中央社 / 台北4日電

指揮中心今天公布，新增5例COVID-19病例皆為境外移入，連5天無新增本土個案；另新增1名死亡個案，為安養機構7旬男性，早在8月確診，2個月後因慢性阻塞性肺病死亡。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會說明，新增5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，入境國家分別自印尼3例、貝里斯及美國各1例，入境日介於9月20日至10月2日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

新增1例死亡個案（案15920），指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案是一名70多歲男性，具癌症等慢性病史，無相關活動接觸史，今年8月因為規劃入住安養機構，8月10日就醫採檢並住院治療，8月11日確診。

羅一鈞表示，雖然個案核酸檢驗（PCR）採檢陽性結果的Ct值高達36、病毒量低，但仍依照規定安排住院隔離，很快採檢結果就轉為陰性，後續先安排個案入住一般病房，9月4日解除隔離，返回護理之家。

但個案出院後再度出現慢性肺病病徵，10月2日因慢性阻塞性肺病死亡。羅一鈞解釋，雖然個案死亡日期距離確診日較久，但仍符合COVID-19發病確診後60天內死亡，所以衛生單位採用較寬鬆方式認定，將個案列於國內COVID-19確診者死亡名單之中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6255例確診，分別為1620例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

解隔離近一個月死亡 指揮中心：確診60天內都算新冠死

斯卡羅導演指名想找拍片 陳時中推薦羅一鈞：顏值高

大學線上、實體分流快崩潰！ 教部擬取消室內80人上限

境外移入定序增6例Delta變種 本土未新增個案

相關新聞

KTV明開放經濟部未指引 柯文哲酸：我猜三更半夜發

疫情趨緩，指揮中心將在明天開放KTV、電子遊戲場等娛樂場所，對於台北市要不要跟進開放？台北市長柯文哲今天表示，北市府一直...

娛樂場所解封、口罩鬆綁 新北還沒等到中央公文通知

新北近18天有15天零確診，中央也宣布在5日如開放KTV、網咖等娛樂場所，並放寬戴口罩規定，不過新北市副市長劉和然表示，...

首例接種BNT後死亡 48歲男本身有肝炎、高血壓

BNT疫苗出現首例接種後死亡事件，指揮中心發言人莊人祥表示，該案為48歲男性，本身有慢性肝炎、高血壓和高血脂症，死因仍由...

餐廳不需隔板娛樂場所卻禁飲食 業者怨政府不公

中央自明天起鬆綁多項政策，包括餐廳可不限隔板，並開放KTV、網咖、桌遊與麻將館等營業場所，但有業者抱怨，同樣是有餐飲，為...

實名制口罩網路販售將落幕 陳宗彥：發揮重大功能

實名制口罩網路和超商通路將在最後一輪（第44輪）劃上句點，取貨時間為10月11日至10月24日，之後只剩藥局通路與無健保...

解隔離近一個月死亡 指揮中心：確診60天內都算新冠死

新冠肺炎本土疫情趨緩，但今天仍傳出一例死亡個案。副指揮官陳宗彥表示，個案為70多歲男性，9月4日解除隔離，10月2日因「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。