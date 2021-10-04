7旬翁8月確診 2個月後慢性肺阻塞亡

指揮中心今天公布，新增5例COVID-19病例皆為境外移入，連5天無新增本土個案；另新增1名死亡個案，為安養機構7旬男性，早在8月確診，2個月後因慢性阻塞性肺病死亡。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會說明，新增5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，入境國家分別自印尼3例、貝里斯及美國各1例，入境日介於9月20日至10月2日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

新增1例死亡個案（案15920），指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案是一名70多歲男性，具癌症等慢性病史，無相關活動接觸史，今年8月因為規劃入住安養機構，8月10日就醫採檢並住院治療，8月11日確診。

羅一鈞表示，雖然個案核酸檢驗（PCR）採檢陽性結果的Ct值高達36、病毒量低，但仍依照規定安排住院隔離，很快採檢結果就轉為陰性，後續先安排個案入住一般病房，9月4日解除隔離，返回護理之家。

但個案出院後再度出現慢性肺病病徵，10月2日因慢性阻塞性肺病死亡。羅一鈞解釋，雖然個案死亡日期距離確診日較久，但仍符合COVID-19發病確診後60天內死亡，所以衛生單位採用較寬鬆方式認定，將個案列於國內COVID-19確診者死亡名單之中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6255例確診，分別為1620例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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