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餐飲內用不限隔板 超商茶葉蛋、關東煮可自己夾

中央社 / 台北4日電

國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心今天宣布，放寬新制，包含餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距、宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，超商茶葉蛋、關東煮可自己夾。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，考量國內疫情已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心宣布，自10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第2級，但鬆綁宗教聚會、娛樂活動及餐飲內用等防疫限制。

符合主管機關防疫管理規定得開放，可遵循相關規範或指引，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

餐飲部分，內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。超商茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。

宗教祭祀部分，陳宗彥表示，有條件開放進香團、餐會活動。宗教祭祀場所入座，不限梅花座。另外，電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。

10月5日起，開放以下情形者，得於戶外免戴口罩，包含農林漁牧工作者於空曠處，如田間、魚塭、山林工作，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。主管機關另有規定者，依其規定辦理。

陳宗彥也提到，仍須關閉場所仍為歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。

指揮中心提醒，除上述例外情形外，外出仍應全程佩戴口罩、實聯制、保持安全社交距離；營業場所及公共場域仍應執行人流控管或總量管制；集會活動人數上限亦維持原有規定。

指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。

新冠肺炎 COVID-19

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