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淡水漁人碼頭煙火秀9日登場 新北建議戴口罩

中央社 / 北3日電
新北市將於9日起連續4週的週六、日，在淡水漁人碼頭施放煙火。圖／聯合報系資料照
新北市將於9日起連續4週的週六、日，在淡水漁人碼頭施放煙火。圖／聯合報系資料照

隨著疫情穩定，新北市將於9日起連續4週的週六、日，在淡水漁人碼頭施放煙火。新北市長侯友宜今天表示，如果沒有辦法保持適當社交距離及人潮擁擠的話，還是建議大家戴口罩

在中央指引開放山海空曠地區口罩鬆綁下，侯友宜主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上說明會時表示，會配合中央辦理。但隨著淡水漁人碼頭將自9日起連續4週的六、日施放煙火，在吸引人潮下，侯友宜建議大家還是戴起口罩。

他表示，如果放煙火是在海邊空曠地區，大家可以保持適當距離，就會按照中央指引辦理。

市府表示，煙火施放時間為晚間8時起，除9日的開幕場有5分20秒，其餘6個場次施放時間為3分鐘，10月31日謝幕場也有5分20秒。每週會有不同煙火圖案，歡迎大家到漁人碼頭體驗海景煙火。

新冠肺炎 漁人碼頭 侯友宜 口罩

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