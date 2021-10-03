新北跟進中央口罩鬆綁？ 侯友宜：逐步解封是正確方向
戶外鬆綁口罩規範引發熱議，新北市長侯友宜表示，疫情穩定下讓民眾回到安全新生活是正確方向，但一定要採「逐步解封」的方式進行，新北接下來在解封過程中也會顧好防疫，並透過人潮儀表板等標準及配套隨時監控，同時也提醒民眾在安全新生活時也不要忘了將防疫做到位。
國內連三天本土「+0」，指揮中心指揮官陳時中鬆口，將在今日下午記者會公布口罩相關鬆綁措施，不過外界也擔心，新北許多郊區雖然平日人少，但到假日卻人潮瞬間暴增，恐有疫情擴散風險。
侯友宜指出，在疫情穩定下，讓民眾回到安全新型態生活是一個正確方向，但一定要採「逐步解封」的方式進行，而新北接下來也會在逐漸解封的同時把防疫做好。
侯友宜強調，市府會透過人潮儀表板，配合中央一步一腳印的鬆綁，過程中將隨時掌握新北各風景區的人流跟車流狀況，並提醒民眾，在新型態生活時也不要忘了要隨時注意把防疫做到位。
侯友宜認為，新北市目前的疫情相對穩定，因此在很多空曠地區，若符合通風良好、保持社交距離，且有適當的人流管控等配套，相信很快就能讓民眾回到安全正常的新型態生活環境。
疫情快報
▪【疫情專題】10月3日新增境外6例、無新增本土及死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言