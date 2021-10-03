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新北跟進中央口罩鬆綁？ 侯友宜：逐步解封是正確方向

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今日出席「遊隼的故事」發表會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日出席「遊隼的故事」發表會。記者李成蔭／攝影

戶外鬆綁口罩規範引發熱議，新北市長侯友宜表示，疫情穩定下讓民眾回到安全新生活是正確方向，但一定要採「逐步解封」的方式進行，新北接下來在解封過程中也會顧好防疫，並透過人潮儀表板等標準及配套隨時監控，同時也提醒民眾在安全新生活時也不要忘了將防疫做到位。

國內連三天本土「+0」，指揮中心指揮官陳時中鬆口，將在今日下午記者會公布口罩相關鬆綁措施，不過外界也擔心，新北許多郊區雖然平日人少，但到假日卻人潮瞬間暴增，恐有疫情擴散風險。

侯友宜指出，在疫情穩定下，讓民眾回到安全新型態生活是一個正確方向，但一定要採「逐步解封」的方式進行，而新北接下來也會在逐漸解封的同時把防疫做好。

侯友宜強調，市府會透過人潮儀表板，配合中央一步一腳印的鬆綁，過程中將隨時掌握新北各風景區的人流跟車流狀況，並提醒民眾，在新型態生活時也不要忘了要隨時注意把防疫做到位。

侯友宜認為，新北市目前的疫情相對穩定，因此在很多空曠地區，若符合通風良好、保持社交距離，且有適當的人流管控等配套，相信很快就能讓民眾回到安全正常的新型態生活環境。

新北市長侯友宜今日出席「遊隼的故事」發表會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日出席「遊隼的故事」發表會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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