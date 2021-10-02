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打2劑疫苗免戴口罩？陳時中：戴口罩仍必要

中央社 / 台北2日電
口罩微解封措施到底怎麼執行？陳時中昨天出席公共衛生年會時表示，目前還在統一各部會提交上來的資料，正在做最後的討論。朝向往人少空曠處鬆綁強制戴口罩的規定。 聯合報系記者林俊良／攝影
口罩微解封措施到底怎麼執行？陳時中昨天出席公共衛生年會時表示，目前還在統一各部會提交上來的資料，正在做最後的討論。朝向往人少空曠處鬆綁強制戴口罩的規定。 聯合報系記者林俊良／攝影

疫情趨緩，戶外口罩措施將適度鬆綁，台北市長柯文哲今天拋出打2劑疫苗何必戴口罩說法，指揮中心指揮官陳時中說，目前仍認為戴口罩是相當必要的條件。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種33萬7330劑疫苗，以高端疫苗第2劑與BNT疫苗第1劑最多。

截至目前為止，國內COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達57.24%，劑次人口比為每百人69.41劑。

媒體今天在疫情記者會提問，柯文哲今天拋出打2劑疫苗何必戴口罩的說法，對此陳時中回應，到目前還是認為，口罩是相當必要的條件。

媒體也提問，有專家建議若已完整接種疫苗，入境後的檢疫方式是否開放居家檢疫，或縮短天數。

陳時中說，相關措施都有在思考，現階段入境必須入住防疫旅館或集中檢疫所，但因先前屏東發生居家檢疫導致最早在印度發現的Delta變異株群聚疫情，大家仍記憶猶新，因此會比較晚一點才會恢復入境居家檢疫。

至於邊境管制何時鬆綁，陳時中說，開放邊境現在不是最主要的工作，目前重點還是持續控制本土疫情，再來是境內開放，符合內需跟基本生活需要。

陳時中也強調，防疫措施是相輔相成，第1道防線從社交距離、口罩等個人防護做起，第2道是接種疫苗，第3道防線則是萬一染疫，輕症或發病前期就有口服藥可用，可降低住院率跟重症率。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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