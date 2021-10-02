今增10例境外移入個案 5人打過疫苗、2人接種BNT突破性感染

中央流行疫情指揮中心宣布今天新增10例COVID-19境外移入病例，有5人打過疫苗，其中2人為突破性感染，均為接種輝瑞BNT疫苗。

指揮中心宣布，今天國內沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例及死亡個案，但有新增10例境外移入病例，分別為5男、5女，年齡介於10多歲至30多歲。

指揮中心指揮官陳時中表示，10例個案有2例自英國入境，其餘分別來自尼加拉瓜、日本、泰國、印尼、新加坡、菲律賓、索馬利蘭及越南，入境日介於今年9月17日至9月30日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，10例個案中有5例曾打過疫苗，其中2例為突破性感染，均接種BNT疫苗，一人於今年2月接種，另一人於今年6月及8月完成接種。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計342萬6479例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含340萬8719例排除），其中1萬6244例確診，分別為1609例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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