室外活動口罩戴不戴？ 柯文哲：我打2劑疫苗幹嘛戴

國內疫情趨緩，部分室外場所可望放寬限制不強制戴口罩。對此，台北市長柯文哲今表示，老百姓應該要有能力去判斷什麼場合要戴口罩，主張疫苗打2劑、放寬防疫政策，不然經濟會垮掉，「我每次都想說打2劑疫苗戴口罩幹嘛？」。

中央流行疫情指揮中心日前提到，疫苗接種率到一定程度時，有些場合可以不用戴口罩，將先從戶外或無法戴口罩的地方開始，至於室內密閉空間和不特定人見面的場所還是要戴口罩，戶外戴口罩相關規定，統一在明日宣布，可望放寬限制。

柯文哲出席世界動物日活動受訪時說，就像中秋節烤肉一樣，「你在你家屋頂上只有你一個人，舉杯邀明月、對影成三人，就你一個人自己烤自己吃，還需要戴口罩嗎？」。

而熱愛戶外運動的行政院政委張景森在社群平台發文，提到陳時中對他說「野外沒有什麼人，不需要戴口罩！太接近其他登山客時，才需要戴一下」；柯文哲表示「我知道張景森很喜歡路跑」，如果在山上周邊都沒人戴口罩要做什麼？

柯文哲表示，法律是服務人，不是人去服務法律，是非對錯大家要曉得，老百姓自己會知道什麼安全、什麼危險，終究不可能永遠戴口罩，難道人類社會要永遠這樣下去，「我每次都想說都打兩劑我戴口罩幹什麼？」，除非Delta病毒入侵台灣，也許要補第三劑，否則老百姓應該要有能力去判斷什麼時候要戴口罩。

柯文哲指出，台灣在這次疫情中，最了不起的地方就是政府完全不需要出動軍警封城，只要每天在記者會上發布指引和防疫規定，就可以控制疫情，這才是台灣國民素質了不起的地方，何必每天拘泥哪個場合要戴口罩的規定。

柯文哲說，文明國家怎麼做台灣就跟著做，調整一下作法就好，「我還是主張疫苗打兩劑，防疫放寬，不然整個下去經濟會垮掉」。

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