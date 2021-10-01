境外移入定序增6例Delta變種 本土未新增個案

Delta變異株肆虐，指揮中心最新統計，新增6例境外移入個案完成病毒定序，全為Delta變異株，累計國內共檢出157例；另自從新北市幼兒園群聚結案後，就未新增Delta本土個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明，9月24至30日境外移入個案病毒定序結果，共完成6例，分別自波蘭、南非、柬埔寨、菲律賓與衣索比亞入境，皆為最早在印度發現的Delta變異株，6人都未完整接種疫苗，非突破性感染。

羅一鈞說，截至目前國內總計驗出157例Delta變異株，其中114例為境外移入個案，43例則為本土個案。另自從新北市幼兒園與社區群聚結案後，國內都沒有新增本土Delta變異株個案。

羅一鈞另提到，今天新增11例境外移入個案，有6人完整接種2劑疫苗後14天仍染疫，接種疫苗廠牌包含阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT疫苗與嬌生（J&J）疫苗；這6例突破性感染個案，皆為無症狀感染。

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