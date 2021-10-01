口罩規定鬆綁有3原則 陳時中籲解禁前仍須戴罩

指揮中心指揮官陳時中今天表示，近期研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少的地方，鬆綁強制戴口罩的規定，但強調規定公布前仍須按規定戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，10月5日起可望鬆綁KTV、遊藝場等休閒娛樂場所，除此之外，在戶外登山、健行能否不戴口罩，也引發關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，近來有民眾反應一個人在空曠的田裡耕田，或是和家人一起登山時還要戴著口罩，有點不合理，因此指揮中心確實研議鬆綁戶外空曠處戴口罩的規定，確切方案週日統一公布。

登山若不用戴口罩，那遊樂園能否開放。陳時中指出，人流多寡是口罩規定鬆綁的主要依據，未來會從戶外空曠、通風良好的地方逐步鬆綁戴口罩規定，但他強調，在正式公布規定前，民眾還是要依規定，把口罩戴好。

有媒體詢問，很多國家2劑疫苗覆蓋率達6、7成才可以免戴口罩，反觀台灣2劑疫苗覆蓋率仍低，為何能不戴口罩。

陳時中說，未來人潮擁擠處還是會維持戴口罩規定，僅在戶外空曠、通風、沒什麼人的狀況下才會鬆綁；另外，台灣的確診人數也遠比其他國家低，社區感染風險低。

陳時中指出，中秋節至今已12天，國內疫情相當穩定，大多是零確診，或只有1例確診病例，因此10月4日以後會針對尚未開放的場所進行鬆綁，也會鬆綁一些防疫規定，但防疫警解不會直接從二級將為一級。

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