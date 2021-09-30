機師居檢違規案 指揮中心：民航局會檢視華航管理狀況

華航一名機師不僅居家檢疫期間違規外出趴趴走、找友人來家作客，還劈腿，背著未婚妻帶一名空姐回家偷情。對此，華航證實該機師違規事證明確，處分一大過二小過及停飛，無限期取消空勤資格。指揮中心指揮官陳時中表示，華航本身已對相關人員做出懲處，民航局也會檢視華航管理是否不當或不完全，加強督導。

陳時中表示，根據定期提報的違規情況，機組員違規案八、九月已有三件，兩件為居檢期間違規外出，一件是違反加強自主健康管理規定，已請民航局加強督導公司。

由於這名機師居家檢疫期間在家，還找友人作客，外界質疑是否違反規定返家。副指揮官陳宗彥則表示，這位機師違規時為八月份，當時機組員還不需要去防疫旅館檢疫，而是可返家居家檢疫。但該名機師還是違規外出，這部分民航局會再調查清楚。

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