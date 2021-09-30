本土確診+0、境外移入7例 持陰性報告自六國入境
國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今天本土0案例、7例境外移入、死亡0例。境外移入個案有四男三女，從印尼、美國、丹麥、菲律賓、史瓦帝尼及柬埔寨入境，都有三日內陰性報告。
指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自印尼(案16327)、美國(案16328)、丹麥(案16329)、菲律賓(案16330)、史瓦帝尼(2例，案16331、案16332)及柬埔寨(案16333)入境，入境日介於今(2021)年8月24日至9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計 3,383,403例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,365,810例排除)，其中16,223例確診，分別為1,588例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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