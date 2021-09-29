新北10月1日起開放特殊病房探視 須持篩檢陰性證明

新北市府今天表示，10月1日起，醫院特殊病房開放特定時段，持篩檢陰性證明探視。至於，之前的Delta病毒社區感染事件，板橋某社區B棟將於10月1日接種疫苗。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播下午舉行。市長侯友宜表示，今天新增三重區1例本土病例案16326，為印尼籍女性看護，因轉換雇主，9月28至醫院採檢，呈現核酸檢測（PCR）陽性，Ct值33.9，感染源疫調中。

侯友宜說，個案之前採檢過12次，有11次為陰性，依據Ct值顯示，不具有傳染力，但仍匡列雇主、雇主家人等6人居家隔離。隔離者立即採檢，都是PCR陰性。

衛生局公布案16326的公共足跡，9月20日、22日、24日、27日，下午6時在三重區下竹圍街統一超商下竹圍門市；26日上午8時至10時，在三重區三和路四段三重幸福市場。

侯友宜說，新北目前130人居家隔離，疫情相對穩定。Delta病毒感染社區事件，今天自主健康管理結束，板橋某社區B棟大樓住戶，將於10月1日分2個時段接種疫苗。Delta病毒疫情，從9月6日至今告一段落，算是已經結束。

他在說明會中也宣布，中央與地方對防疫管制朝鬆綁開放，新北10月1日起長期照顧機構放寬每次最多3人探視，每次30分鐘。

至於醫院的加護、安寧、呼吸照顧、精神科、兒童等病房，及有身心障礙與病況危急者，開放固定時段探視，每次2人。不過，與長照機構一樣，探視者都必須持3天內的快篩或PCR陰性證明。

衛生局說，接獲通報，淡水區81歲男性，8月27日接種高端疫苗後作息正常；9月14日心臟痛、心跳加速及呼吸喘，送醫治療並返家，於19日昏迷送醫不治。

三峽區通報62歲男性，8月11日接種莫德納（Moderna）疫苗後身體不適、心跳加速、發燒及影響睡眠；8月14日至9月23日多次出現心臟不適，24日症狀加劇就醫，經醫師診斷為疑似心肌梗塞，搶救後不幸死亡。

三芝區通報91歲男性，有慢性病史，接種疫苗前曾有過心臟衰竭與免疫系統低下，6月15日接種AZ疫苗都作息正常；9月22日出現食慾不振與嚴重腹瀉，緊急就醫，24日上午意識模糊，下午送醫不治。所有3例個案都通報中央流行疫情指揮中心，審議死亡案件是否與疫苗有關。

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