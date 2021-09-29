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北市染疫男抗體結果出爐 評估舊案可能性高

中央社 / 台北29日電

北市50多歲男子（案16315）昨天公布確診，指揮中心今天表示，個案昨天二採後，Ct值上升至39.7，檢驗發現感染較久的IgG抗體陽性，研判可能是舊案，但仍會嘗試定序。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，台北市新增一例50多歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，個案9月27日因工作需求自費採檢確診，Ct值為28.4，感染源有待釐清。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這名個案昨天經過二採，Ct值升高到39.7，血清抗體檢驗結果IgM陰性、IgG陽性，研判為較久遠的感染可能性較高。

羅一鈞說，由於個案5月初曾出入雙北高風險地區，加上Ct值、血清抗體檢驗結果，研判是舊案的可能性高，同時也會嘗試進行基因定序，盼釐清感染源。

新冠肺炎 COVID-19

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