印尼籍看護確診前曾驗8次陰性 待測抗體研判感染源

指揮中心今天公布，今天新增的本土個案為一名印尼籍女性看護，7月起至今曾採檢8次皆為陰性，第9次陽性確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，此個案待測抗體研判感染源。

今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案16326），為印尼籍30多歲女性，9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，這名個案採檢過程比較曲折，曾驗過8次都是陰性，第9次才驗出陽性，Ct值33，於今天確診。衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

羅一鈞今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，新增的本土案例為印尼籍看護，去年2月入境台灣，今年4至9月間多次轉換雇主，所以才會累積數次檢驗，另也曾因有赴醫療機構陪病需求又採檢許多次，才會出現7月至今驗過8次PCR檢驗紀錄，其中1次為居家快篩，最近一次檢驗陰性日期為9月22日。

羅一鈞也特別說明，據初步疫調發現，案16326在7月前也有4次檢驗紀錄，所以案16326自5月起至今其實多達12次陰性紀錄。案16326確診後Ct值為33以上，需要根據抗體檢測狀況，才能研判個案是新感染或先前感染過的舊案。

商品推薦