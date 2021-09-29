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印尼籍看護確診前曾驗8次陰性 待測抗體研判感染源

中央社 / 台北29日電
中央流行疫情指揮中心9月29日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心9月29日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

指揮中心今天公布，今天新增的本土個案為一名印尼籍女性看護，7月起至今曾採檢8次皆為陰性，第9次陽性確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，此個案待測抗體研判感染源。

今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案16326），為印尼籍30多歲女性，9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，這名個案採檢過程比較曲折，曾驗過8次都是陰性，第9次才驗出陽性，Ct值33，於今天確診。衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

羅一鈞今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，新增的本土案例為印尼籍看護，去年2月入境台灣，今年4至9月間多次轉換雇主，所以才會累積數次檢驗，另也曾因有赴醫療機構陪病需求又採檢許多次，才會出現7月至今驗過8次PCR檢驗紀錄，其中1次為居家快篩，最近一次檢驗陰性日期為9月22日。

羅一鈞也特別說明，據初步疫調發現，案16326在7月前也有4次檢驗紀錄，所以案16326自5月起至今其實多達12次陰性紀錄。案16326確診後Ct值為33以上，需要根據抗體檢測狀況，才能研判個案是新感染或先前感染過的舊案。

新冠肺炎 COVID-19

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