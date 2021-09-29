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境外新增10例「3例突破性感染」曾打AZ疫苗、科興

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心9月29日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心9月29日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國外境外移入個案今日新增10人，其中有6例打過疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前有3案自哈薩克、柬埔寨入境民眾有發生突破性感染個案，其中兩例為施打二劑AZ疫苗，一例施打科興，另外有二案自美國、巴基斯坦入境，僅施打過一劑疫苗，另有一例自菲律賓入境，打過二劑AZ疫苗未滿十四日。

針對突破性感染個案，專家小組召集人張上淳指出，突破感染多數是症狀較輕微或無症狀，透過施打疫苗確實可預防重症住院效果清楚，病毒量也可能比較少，減少傳染機會。

但他也表示，突破感染理論上，多數人雖施打疫苗都有產生適當抗體，但是還是發生感染，學理上需要再次進行病毒抗原刺激，讓抗體和保護力再加強一次，類似打第三劑疫苗的概念，體內的抗體或中和抗體學理上會更強，對於後續發生感染的機會將更低。

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