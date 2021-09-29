境外新增10例「3例突破性感染」曾打AZ疫苗、科興

國外境外移入個案今日新增10人，其中有6例打過疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前有3案自哈薩克、柬埔寨入境民眾有發生突破性感染個案，其中兩例為施打二劑AZ疫苗，一例施打科興，另外有二案自美國、巴基斯坦入境，僅施打過一劑疫苗，另有一例自菲律賓入境，打過二劑AZ疫苗未滿十四日。

針對突破性感染個案，專家小組召集人張上淳指出，突破感染多數是症狀較輕微或無症狀，透過施打疫苗確實可預防重症住院效果清楚，病毒量也可能比較少，減少傳染機會。

但他也表示，突破感染理論上，多數人雖施打疫苗都有產生適當抗體，但是還是發生感染，學理上需要再次進行病毒抗原刺激，讓抗體和保護力再加強一次，類似打第三劑疫苗的概念，體內的抗體或中和抗體學理上會更強，對於後續發生感染的機會將更低。

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