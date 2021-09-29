聽新聞
test
0:00 / 0:00
境外新增10例「3例突破性感染」曾打AZ疫苗、科興
國外境外移入個案今日新增10人，其中有6例打過疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前有3案自哈薩克、柬埔寨入境民眾有發生突破性感染個案，其中兩例為施打二劑AZ疫苗，一例施打科興，另外有二案自美國、巴基斯坦入境，僅施打過一劑疫苗，另有一例自菲律賓入境，打過二劑AZ疫苗未滿十四日。
針對突破性感染個案，專家小組召集人張上淳指出，突破感染多數是症狀較輕微或無症狀，透過施打疫苗確實可預防重症住院效果清楚，病毒量也可能比較少，減少傳染機會。
但他也表示，突破感染理論上，多數人雖施打疫苗都有產生適當抗體，但是還是發生感染，學理上需要再次進行病毒抗原刺激，讓抗體和保護力再加強一次，類似打第三劑疫苗的概念，體內的抗體或中和抗體學理上會更強，對於後續發生感染的機會將更低。
疫情快報
▪【疫情專題】9月29日新增本土1例、境外10例、死亡0例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言