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基隆宣布鬆綁 林右昌：雙北持續穩定可朝降1級思考

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆宣布鬆綁措施，林右昌：雙北持續穩定可朝降1級思考。圖／基隆市政府提供
基隆宣布鬆綁措施，林右昌：雙北持續穩定可朝降1級思考。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天宣布10月起各項鬆綁措施，基隆嶼恢復正常登島人數及載客運能，大武崙沙灘取消出入口封閉管制，第二類漁港開放垂釣區，市場、夜市攤商鼓勵但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。基隆市連續零確診已超過48天，只要最關鍵的雙北疫情持續穩定，相信應該是可以逐步朝降一級的方向來思考。

林右昌說，自10月1日起多項鬆綁措施，包括關懷據點除肢體接觸活動外其餘恢復正常；娛樂漁船恢復正常運能；圖書館恢復正常開放但要全程佩戴口罩；文資點恢復團體預約參觀；里民活動中心室內人數原則以80人為上限，開放項目限制為無肢體接觸課程並禁止飲食及卡拉OK。

自10月1日起，完成疫苗施打14天之國高中可辦理校外教學；體育教學部分，開放游泳教學及學生參加海域活動，允許市內校際比賽但禁止非必要跨縣市競賽；校園場地依校園開放時間開放戶外空間。

基隆嶼也自10月1日起恢復正常登島人數及載客運能，大武崙沙灘取消出入口封閉管制；包括外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區；表演場館恢復正常開放；開放街頭藝人展演；對於市場(夜市)攤商鼓勵但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。

林右昌受訪指出，現在雖然是屬於二級警戒狀態，不過台灣的疫情逐漸趨緩當中，全國各縣市基本上已經沒有確診案例，基隆市連續零確診已超過48天，只要最關鍵的雙北疫情持續穩定，相信應該是可以逐步朝降一級的方向來思考。

林右昌說，在中央防疫的準則下，市政府做好準備，該開放的會開放，但是該守好的也會守好，這個成果得來不易，大家應該要珍惜，雖然可以鬆綁，但防疫工作還是不能放鬆。

基隆市目前的疫苗施打情形，全市的接種率為56.9%，75歲以上市民完成第一劑接種率為75.9%，65至74歲市民完成第一劑接種率為86%，50至64歲市民完成第一劑接種率為63.4%，30至49歲市民完成第一劑接種率為57.5%，18至29歲市民完成第一劑接種率為56.4%，12至17歲市民目前正在進行第一劑疫苗接種，截至9月27日上午10時的接種率為17.7%。

基隆宣布鬆綁措施，林右昌：雙北持續穩定可朝降1級思考。圖／基隆市政府提供
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