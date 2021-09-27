柯文哲提醒KTV戴口罩 網友湧留言點阿北跨年唱抖音神曲

中央流行疫情指揮中心今天宣布10月5日起，KTV、桌遊店、電子遊戲場所、網咖與麻將館等有條件解封。台北市長柯文哲晚間也在臉書說，10月5日，期待來一首熱愛105°C的你，並提醒民眾進KTV記得戴口罩。沒想到柯文哲貼文，短短1小時湧入上百網友留言，有網友要柯「唱起來」，還點歌「期待今年跨年阿北唱『熱愛105度C的你』」、「阿北練唱了」。

還有網友連結「小阿裂RL」在遊戲APP聊天室，模仿柯文哲高唱抖音神曲「熱愛105度的你」的影片，更有網友說，「我被騙了，立馬點進來看，以為阿北真的有唱這首歌。」

柯文哲也在臉書改編KTV必點曲「K歌之王」，提醒 「我想唱一首歌給我們祝福，唱的時候我會戴好口罩，我願意完全配合防疫規範，擁擠的房間口沫齊橫飛，實在恐怖。」

柯文哲今天晚間在臉書提醒，台北市疫情趨緩，最近幾周確診數都在4例以下，上周只剩1例，沒有不明感染源的確診者已超過2星期。因此，今天台北市進一步放寬餐飲防疫規範。

柯也提到，之前指揮中心宣布同住家人在外共餐，可以不用梅花座、隔板。不過「同住家人」很難查證，台北市決定採取更務實的做法，從明天9月28日起，台北市的餐飲指引調整為「建議」餐廳繼續使用隔板或梅花座，尤其是當同桌者是不認識的人，例如併桌時，北市府不會為此開罰店家或民眾，但請大家繼續維持好習慣。

柯說，防疫是為了保護自己和家人，不是為了避免罰款，他也相信國民的素質才是防疫成功的關鍵，而不是靠嚴刑峻罰。

另外，指揮中心已宣布10月5日起，包含MTV、KTV、桌遊麻將館等行業可以開放，柯說，雖然很多朋友迫不及待想開party，他還是要呼籲大家謹慎，北市府會逐步且穩健的開放，也請大家遵守防疫指引，相互提醒督促，這樣才能安全解封。

柯說，最重要的是實名制一定要落實，北市會嚴格稽查，違反者依據傳染病防治法可處以3千至1萬5千元的罰鍰。 還有網友連結「小阿裂RL」在遊戲APP聊天室，模仿柯文哲高唱抖音神曲「熱愛105度的你」的影片，更有網友說，「我被騙了，立馬點進來看，以為阿北真的有唱這首歌。」圖／引用自網路

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