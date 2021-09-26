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是否降級？指揮中心明天公布鬆綁規畫 陳時中：口罩要戴好

9月29日陸續開放52歲以上民眾 接種第二劑AZ疫苗

指揮中心明天公布鬆綁規畫 陳時中：口罩要戴好

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

國內連續兩天本土案例「加零」，民眾關心中秋連假後兩周若無不明感染源是否可望於10月4日後降級。指揮中心指揮官陳時中表示，昨天已講過等定案明天會再報告，「差一天而已」；且離10月4日還有一個禮拜需要觀察。

陳時中日前被問及降級規畫時表示，不會分區降級而是「大家一起」，但戴口罩政策不會鬆綁。不過今天一再有媒體詢問，若疫苗覆蓋率達到幾成，戶外可以不用戴口罩。

陳時中表示，「這都是如果」的假設性問題，必要時口罩要戴好，若開放口罩，當然先從戶外，或無法戴口罩的地方先開始，但是需要注意最近的疫情。而且國外的疫情很厲害，新加坡已經連續四天大約1千多例，因此疫情控制很重要，要謹慎以對。

陳時中也表示，與病毒共存是一種心理建設，但行政單位還是朝清零的方向防疫，整體要詳實疫調，把病人調查出來予以隔離治療，有些要及時匡列；但有大規模傳播就需要一段時間才能做到。

陳時中重申，全面不戴口罩「不是一個很中肯的講法」，但到一定程度有些場合可以不用戴，戶外保持社交距離，但在室內密閉空間、和不特定人見面，還是要戴。

新冠肺炎 COVID-19

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