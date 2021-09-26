外出戴口罩有條件鬆綁？ 陳時中：希望繼續戴著
國內COVID-19疫情趨緩，相關防疫管制措施是否放寬，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，一定是國內先開放，再考慮邊境開放；至於口罩，則希望民眾繼續戴著。
中華民國牙醫師公會全國聯合會與上海商業儲蓄銀行上午舉行行動醫療設備捐贈儀式，過去曾任牙醫師公會全聯會理事長的陳時中受邀出席。
會後媒體提問，防疫下半場，是否會考慮邊境管制措施開放。陳時中回應，一定是國內先開放，再來考慮邊境開放事宜。
至於疫情趨緩後防疫措施放鬆，媒體也追問，外出戴口罩措施是否能在達到某些條件下鬆綁。陳時中則表示，希望民眾繼續戴著口罩。
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