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斯洛伐克贈AZ今抵台造冊開到哪？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中對外說明疫情和防疫作為。本報資料照片
指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中對外說明疫情和防疫作為。本報資料照片

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗上午運抵台灣，指揮中心日前表示，這批AZ疫苗將作為第二劑造冊接種。但外界關心造冊年齡會開放到造冊的年齡到幾歲？指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中對外說明疫情和防疫作為。

今天運抵的斯洛伐克贈16萬劑AZ疫苗，加上昨日本贈50萬劑和先前剩餘64萬AZ疫苗，共有130萬劑，未來都會以第二劑接種。

另外，第十輪預計於10月3日開打，規畫以施打第一劑BNT疫苗為主，但指揮中心尚未公布確切的符合接種對象及疫苗種類。

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