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連日0案例有望分區降級？ 陳時中回應了

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本土確診、死亡+0！境外移入新增5例

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。記者謝承恩／攝影
國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。記者謝承恩／攝影

國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，昨內疫苗施打共25萬9781劑，接種人口達51.49%，劑次人口比60.3，表示「昨天第一劑打比第二劑多，第一劑打了14萬劑、第二劑打11萬3000劑。」

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16287)、美國(案16288)、衣索比亞(案16289)、菲律賓(案16290)及孟加拉(案16291)入境，入境日介於今年9月10日至9月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,267,405例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,249,272例排除)，其中16,181例確診，分別為1,548例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內本土確診及死亡案例皆「+0」，另有5例境外移入個案。圖／指揮中心提供

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