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3+11與染疫800死無關？ 孫大千：陳時中還是人？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千說，陳時中竟然說出這麼冷血無情的話，還算是個人嗎？圖／取自孫大千臉書
孫大千說，陳時中竟然說出這麼冷血無情的話，還算是個人嗎？圖／取自孫大千臉書

行政院長蘇貞昌昨天向立院提出3+11專案補充報告，但因仍堅持該決策並非造成5月中旬本土疫情破口。衛福部長陳時中昨被媒體問及時更反問，3+11與因染疫死亡的800多人有什麼關係。前立委孫大千今說，陳時中還算是個人嗎？

孫大千說，若3+11跟800條人命沒關係，全球各大外媒難道都瞎了眼睛？若3+11跟800條人命沒有關係，民進黨立委范雲為何要躲83天都不敢露面？若3+11跟800條人命沒有關係，醫師李秉穎為何要代表專家會議表達反對立場？

孫大千也表示，若3+11跟800條人命沒有關係，為何現在不繼續採用3+11政策？若3+11跟800條人命沒關係，難不成這800多位台灣人民是被外星人謀殺了嗎？陳時中竟然說出這麼冷血無情的話，還算是個人嗎？

新冠肺炎 COVID-19 孫大千 陳時中

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