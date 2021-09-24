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鴻海子公司員工列確診 新北：匡列10人居家隔離

中央社 / 新北24日電

鴻海子公司員工今天列確診個案，市府表示，已匡列職場、家人共10人居家隔離，篩檢都是陰性。初判，個案應為家庭感染舊案，也將家人檢體送驗，並持續疫情調查，公布公共足跡。

中央流行疫情指揮中心表示，今天新增1例本土病例（案16286）為新北市20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，檢驗時陰時陽，最後驗出雙基因陽性、經專家討論判為陽性，並於今日確診。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行線上直播，市長侯友宜說明，這名個案在尚未判定為確診個案時，新北就已先預防性防治與疫調，由於CT值很高，初步研判為舊案，市民無須擔心。

市府衛生局表示，住在板橋區的案16286為女性，22日公司自行快篩陽性，醫院採檢後，快速核酸檢測（PCR）陽性、傳統PCR陰性。

衛生局說，23日再次採檢，單基因陽性，疾病管制署暫無研判。24日三度採檢，CT值34，中央實驗室判為陽性確診。因該案三度採檢，CT值均大於30，應為感染舊案，感染源疑為家戶感染。

衛生局說，初步疫情調查發現，個案的家族其他成員曾經在今年5月疫情嚴重時，為確診個案。當時，個案與家人自主隔離，並未採檢。這次檢驗「時陰時陽」，應屬於家庭感染的舊案。目前，包括辦公室的6名接觸者快篩陰性，同住家人4人採檢PCR陰性，也採檢送驗抗體。10人都匡列居家隔離。

衛生局也公布案16286（鴻海子公司員工）的公共足跡，9月18日下午3時至6時，在家樂福淡新店（淡水區中山北路），9月19日下午4時30分至5時10分，捷運忠孝復興站-板南線-頂埔站。5時15分至5時40分，頂埔站-捷運板南線-江子翠。

新冠肺炎 COVID-19

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