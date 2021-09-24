鴻海子公司員工多次檢驗終確診 雙基因陽性是關鍵
鴻海子公司一名工程師日前檢驗出現時陰時陽，遲遲無法判定是否確診。疫情指揮中心今天表示，歷經多種PCR檢驗，終於驗出一次雙基因陽性，經過專家討論判定為確診。
鴻海子公司鴻騰精密一名研發工程師執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）唾液快篩、快速PCR均為陽性，但傳統PCR檢驗結果卻是陰性，經檢測僅驗出單基因陽性且Ct值超過30，中央流行疫情指揮中心昨天決定暫不判定為確診。
指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布此個案確診，他表示，這名個案（案16286）為今天新增的本土病例，是新北市的20多歲女性，曾於9月7日發燒就醫快篩、結果為陰性，但22日因工作需求就醫採檢，出現時陰時陽的狀況，遲遲無法判定是否確診。
陳時中說，指揮中心後續將檢體送到昆陽實驗室，驗出雙基因陽性，經過專家討論決定判定為陽性。
指揮中心發言人莊人祥指出，由於這名個案先前檢驗抗體為陰性，因此並未再重複驗抗體，但期間檢驗多種PCR，多數都僅驗出N抗原陽性、Ct值介於30至40之間，其中有一次PCR終於驗出N抗原與另一種抗原陽性，因此將根據此次雙基因陽性研判個案確診。
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