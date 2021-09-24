本土+1！ 土城工程師重驗後確診 陳時中：Ct值很高

國內新增8例COVID-19確定病例，分別為1例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這兩天有傳出新北市有一例員工快篩確診，在醫院裡面檢驗過，也有陰陽情況，整體送到昆陽復驗，Ct值很高，目前判定時為陽姓，列入今日新增確診的病人。

據了解，該起確診案例為鴻海旗下某子公司的研發工程師。

指揮中心說，今日新增1例本土病例(案16286)，為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

另新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯(案16279)、英國(案16280)、菲律賓(案16281、案16282、案16283)、美國(案16284)、日本(案16285)，入境日介於9月11日至9月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,241,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,223,684例排除)，其中16,176例確診，分別為1,543例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 國內新增8例COVID-19確定病例，分別為1例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供 陳時中表示，這兩天有傳出新北市有一例員工快篩確診，在醫院裡面檢驗過，也有陰陽情況，整體送到昆陽復驗，Ct值很高，目前判定時為陽姓，列入今日新增確診的病人。記者謝承恩／攝影 國內新增8例COVID-19確定病例，分別為1例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

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