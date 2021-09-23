何時恢復正常生活？ 陳時中：稍微有限制是必要的

疫情後何時能回到正常生活，衛福部長陳時中今天表示，未來需要長期跟口罩相處，這是必然的，未來防疫政策一個是疫苗，個人保護、社會保護，另一個是藥物，目前積極洽購中。

行政院長蘇貞昌今天到立法院進行新冠肺炎防疫、紓困5.0預算編製報告，國民黨立委曾銘宗詢問疫苗政策及疫後生活。

曾銘宗詢問，為什麼我國疫苗到貨率這麼低，蘇貞昌回應，國際都在搶疫苗，很多國家都面臨相同情況，現在因為國人的一起努力，所以疫苗進來比較順，打疫苗是為了控制疫情，我國疫情控制是世界最好，現在在爭取疫苗更快送進來。

曾銘宗問，第二劑疫苗要打到幾成才會有群體免疫，陳時中說，打疫苗達到群體免疫，現在科學界這個比較悲觀，但這是必要手段，可以降低重症和死亡率，他認為至少要六成，九成比較困難，因為0至12歲的孩童不能施打，有些國家訂九成目標是只有算能施打的族群，我國的目標是今年底第二劑覆蓋率達6成。

曾銘宗問何時能回到正常生活，陳時中說，我們現在的生活在世界上來比較已經是比較正常的生活，但需要長期和口罩相處，這也是必然的，稍微有點限制是必要的，曾銘宗問三年有沒有可能恢復正常生活，陳時中說以三年很難判定，因為病毒一直變化，往流感情況走，很難預測。 國民黨立委曾銘宗(右)質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／擷取自國會頻道直播頁面

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