KTV防疫指引將送審 能否落實防疫成鬆綁關鍵

國內疫情穩定，KTV、MTV等場所何時開放引發關注。指揮中心今天表示，由於這些禁止開放的場所多是密閉空間，能否落實戴口罩、社交距離等規定，將是未來審查重點。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，持續維持2級警戒，但各項防疫措施陸續放寬。有媒體詢問，八大行業、郵輪旅遊等防疫措施是否進一步鬆綁。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，KTV、MTV、電子遊藝場所等都是目前仍列為禁止開放的場所，主管單位經濟部近期已陸續提出防疫指引，希望有條件開放。

羅一鈞指出，由於這些場所多是密閉空間，如何確保落實防疫措施，把口罩戴好、維持社交距離等，將是未來審查主要重點，也會將國內疫苗涵蓋率做為評估依據。

至於郵輪是否解禁，指揮中心發言人莊人祥表示，郵輪不僅空間密閉，船上旅客又多達千人，考量國內仍有不明感染源病例，防疫計畫還須進一步評估，未來也會參考其他國家郵輪復航相關規定。

羅一鈞強調，每天疫情變化很難預料，未來國內沒有不明感染源個案的時間愈久，降級可能性就愈高，也可能進一步根據疫情狀況，調整室內外人數限制、交通工具人數鬆綁等；另外，考量境外移入個案仍然相當多，邊境防疫不可鬆懈，避免境外個案導致本土疫情。

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