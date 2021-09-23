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降級有望？ 羅一鈞：無不明感染個案時間越久機會越大

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
羅一鈞表示，沒有不明感染源個案的時間越久，降級機會越高。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，沒有不明感染源個案的時間越久，降級機會越高。圖／指揮中心提供

指揮中心日前宣布自9月21日至10月4日兩周，疫情仍維持全國二級警戒。但這幾天本土個案都僅個位數，甚至加零，因此外傳10月1日後可能降到一級。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，二級警戒的調整前幾天才修正，會看後續疫情發展和民眾是否落實防疫規定進行評估調整空間，但沒有不明感染源個案的時間越久，降級機會越高。

羅一鈞表示，現在維持二級警戒下，室內外的人數上限還有可調整空間，另外關閉場所的類別也預期會調整。但前提是要看疫情變化，境外移入個案還是很多，要隨時警戒不能鬆懈，以免導致本土群聚。

目前為止還列為禁止場所的類別包括KTV、電子遊藝場等，其主管單位經濟部已陸續訂定指引送到指揮中心，希望經過適度防疫管理可有條件開放。指揮中心會衡酌疫苗的全國涵蓋率，以及有條件管理是否能落實，若有進一步通過與否的進度，會再說明。

至於郵輪，因郵輪旅客多達千人，空間封閉且仍有不明原因病例，除評估防疫計畫，也會參考其他國家對郵輪的放行規定再調整。

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