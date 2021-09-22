本土確診疑舊案「與幼兒園無關」 累計三起Delta死亡

國內今日傳出1例本土確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前該例與新北幼兒園群聚案無關，而是在另一地區確診國小生（案16157）的家人之一，全家累計三案確診。確診者包含小學生的阿嬤在內，祖孫兩人Ct值高，分別為34及32，今日確診的30歲女則是在隔離期滿確診陽性，Ct值27.8，會持續做抗體確診。

羅一鈞指出，目前祖孫兩人研判是感染一段時間的舊案，而這次新確診的家人研判也是同屬舊案之一，Ct值還在30以下，後續進行抗體檢測後，若證實為陽性，就可證實為舊案，但仍處於陰轉陽的反覆階段。

另外今日確診死亡個案1例，為本國籍在越南工作的男性，於八月中入境後11日發病，於檢疫期間期滿前採檢前一天採檢陽姓，後續住院因為有糖尿病和肺炎，經過瑞德西韋治療還是無法脫離險境，最後因多重器官衰竭而病逝。目前該男基因定定序維Delta變異株，是屬於第三例Delta變異株確診死亡的個案，餘兩例分別為案14816為屏東群聚案、案16004境外移入案。

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