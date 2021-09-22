本土確診疑舊案「與幼兒園無關」 累計三起Delta死亡
國內今日傳出1例本土確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前該例與新北幼兒園群聚案無關，而是在另一地區確診國小生（案16157）的家人之一，全家累計三案確診。確診者包含小學生的阿嬤在內，祖孫兩人Ct值高，分別為34及32，今日確診的30歲女則是在隔離期滿確診陽性，Ct值27.8，會持續做抗體確診。
羅一鈞指出，目前祖孫兩人研判是感染一段時間的舊案，而這次新確診的家人研判也是同屬舊案之一，Ct值還在30以下，後續進行抗體檢測後，若證實為陽性，就可證實為舊案，但仍處於陰轉陽的反覆階段。
另外今日確診死亡個案1例，為本國籍在越南工作的男性，於八月中入境後11日發病，於檢疫期間期滿前採檢前一天採檢陽姓，後續住院因為有糖尿病和肺炎，經過瑞德西韋治療還是無法脫離險境，最後因多重器官衰竭而病逝。目前該男基因定定序維Delta變異株，是屬於第三例Delta變異株確診死亡的個案，餘兩例分別為案14816為屏東群聚案、案16004境外移入案。
疫情快報
▪【疫情專題】9月22日新增本土1例、境外6例、1死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言