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本土確診疑舊案「與幼兒園無關」 累計三起Delta死亡

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
BNT疫苗今校園開打，記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影
BNT疫苗今校園開打，記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影

國內今日傳出1例本土確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前該例與新北幼兒園群聚案無關，而是在另一地區確診國小生（案16157）的家人之一，全家累計三案確診。確診者包含小學生的阿嬤在內，祖孫兩人Ct值高，分別為34及32，今日確診的30歲女則是在隔離期滿確診陽性，Ct值27.8，會持續做抗體確診。

羅一鈞指出，目前祖孫兩人研判是感染一段時間的舊案，而這次新確診的家人研判也是同屬舊案之一，Ct值還在30以下，後續進行抗體檢測後，若證實為陽性，就可證實為舊案，但仍處於陰轉陽的反覆階段。

另外今日確診死亡個案1例，為本國籍在越南工作的男性，於八月中入境後11日發病，於檢疫期間期滿前採檢前一天採檢陽姓，後續住院因為有糖尿病和肺炎，經過瑞德西韋治療還是無法脫離險境，最後因多重器官衰竭而病逝。目前該男基因定定序維Delta變異株，是屬於第三例Delta變異株確診死亡的個案，餘兩例分別為案14816為屏東群聚案、案16004境外移入案。

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