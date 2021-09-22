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本土確診、死亡各1例！幼兒園結案與否傍晚出爐

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
BNT疫苗今校園開打，記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影
BNT疫苗今校園開打，記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影

公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。副指揮官陳宗彥說明，今日新增1例本土病例（案16263），為新北的30多歲女性，因曾接觸確診個案（案16146、案16157），於9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。

國內昨日疫苗施打數共21萬4524劑，人口涵蓋率達49.58％，劑次人口比57.16。醫療應變組組長羅一鈞指出，針對新北幼兒園群聚案是否結案，目前社區300多位民眾進行解隔、採檢，傍晚才會有篩檢結果。

他表示，如果全數陰性，預期順利會於晚上結案，但群聚衍生兩例桃園個案，要觀察到9月27日，還有幼兒園負責人其家人也要得隔離到9月29日，需要持續關注，但社區方面的疑慮可以稍微告一段落。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,191,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,173,736例排除)，其中16,159例確診，分別為1,527例境外移入(原1例本土病例(案16254)疫調後改為自英國境外移入)，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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