本土確診、死亡各1例！幼兒園結案與否傍晚出爐

公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。副指揮官陳宗彥說明，今日新增1例本土病例（案16263），為新北的30多歲女性，因曾接觸確診個案（案16146、案16157），於9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。

國內昨日疫苗施打數共21萬4524劑，人口涵蓋率達49.58％，劑次人口比57.16。醫療應變組組長羅一鈞指出，針對新北幼兒園群聚案是否結案，目前社區300多位民眾進行解隔、採檢，傍晚才會有篩檢結果。

他表示，如果全數陰性，預期順利會於晚上結案，但群聚衍生兩例桃園個案，要觀察到9月27日，還有幼兒園負責人其家人也要得隔離到9月29日，需要持續關注，但社區方面的疑慮可以稍微告一段落。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,191,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,173,736例排除)，其中16,159例確診，分別為1,527例境外移入(原1例本土病例(案16254)疫調後改為自英國境外移入)，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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