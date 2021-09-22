兒童染疫不一定輕症 小兒多系統發炎症候群嚴重恐奪命

國內129萬名國、高中生，今起陸續在校園施打BNT疫苗，根據教育部公告，台北市、新北市、桃園市、台南市、苗栗縣等今率先開打，多數縣市則於明天施打。指揮中心昨表示，雙北家長同意書已達94%，各縣市規畫2周內施打完畢。小兒科醫師提醒，青少年若感染新冠肺炎，雖大多為輕症，但仍有機率引發小兒多系統發炎症候群，嚴重可能致命，接種疫苗仍利大於弊。

三軍總醫院小兒部主治醫師張佳寧表示，青少年感染新冠肺炎大多輕症、無症狀，少數人可能有「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C）併發症，症狀為發高燒、腹痛、結膜炎、皮疹、唇部充血發紅等「類川崎氏症」症狀，尤其20歲以下兒童與青少年發生率約萬分之3.16，嚴重者可能休克甚至死亡。

張佳寧指出，即便是輕症或無症狀，仍可能有新冠長期症狀（Long COVID），像是疲憊、專注力下降、頭痛、鼻塞，兒童及青少年發生率為2至13%，並持續數周至數月，可能影響生活品質。歐美各國也注意到青少年感染風險，5月份美國開始為12至17歲青少年施打新冠疫苗，法國、德國、新加坡、義大利等國家，也陸續在今年6、7月為青少年施打。

學生接種BNT疫苗，張佳寧提醒，若有接種部位疼痛、紅腫反應，大多在數天內消失，可適度冰敷，請勿揉接種部位。也可能會有發燒或疲倦頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛等症狀，通常在48小時左右可以緩解。

許多家長憂心施打BNT疫苗出現心肌炎、心包膜炎，張佳寧表示，心肌炎顧名思義是心臟肌肉發炎、心包膜炎是包在心臟外面的結締組織發炎，兩者可單獨或同時發生，但發生機率小於萬分之一，相當罕見。

國外研究顯示，心肌炎、心包膜炎主要在接種疫苗後14天內發生，對象多為年輕男性，症狀包括胸痛、呼吸困難、心悸、暈厥，或是運動耐受不良，像是走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯等，僅極少數在接種疫苗後2至4周發生。張佳寧提醒，接種疫苗後發生心肌炎或心包膜炎，經過充分治療與休息，大多可以完全恢復健康。

張佳寧表示，施打疫苗後可能發生過敏性休克，包括呼吸困難，臉部或喉嚨、眼唇腫脹，心跳加速、頭暈無力、皮膚紅疹等，建議接種後在接種區休息觀察15至30分鐘，確定沒有任何不舒服在離開現場。

學生集體接種疫苗，也常出現「暈針」情況，張佳寧表示，暈針是恐懼的心理作用轉化為身體反應，通常發生在打針當下或接種後5分鐘內發生，包括頭暈、噁心等症狀，休息過後即可緩解，暈針與疫苗安全性並無關係。她提醒，接種疫苗前不要預防性使用退燒或止痛藥，接種後避免食用過於刺激、辛辣食物，要多喝水、正常飲食。

張佳寧指出，根據美國CDC統計，未接種疫苗的青少年，感染新冠病毒的住院率為接種者的10倍。與感染新冠病毒造成的重症如呼吸衰竭、心臟衰竭相比，接種疫苗可能出現的副作用相對輕微，若12歲以上學生無疫苗接種禁忌症，皆鼓勵接種。若要施打流感疫苗應間隔至少7天，其他疫苗至少間隔14天。

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