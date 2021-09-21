陳時中點名連假海邊口罩落實差 對社區影響待觀察

今天是中秋連假最後一天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天記者會特別點名連假期間憂心之處，民眾在海邊口罩落實度差，4天連假對社區疫情影響，恐有待觀察。

陳時中下午在記者會中提及，國內中秋4天連假中就有2天沒有新增本土病例，尤其今天是中秋節，零本土蠻有意義，坦言很高興，再加上8月以來，除了幾波群聚造成單日確診人數達8至9人外，多數日子新增本土個案數多在5例以內，「這是好現象，希望持續」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中秋連假期間，全台景點湧現人潮，陳時中多次提醒，可以放鬆出遊，不代表能讓防疫鬆懈下來，外出務必落實社交距離、戴口罩、勤洗手，但這段期間若出現社區傳播疫情，20日後也不排除再加嚴防疫措施。

陳時中今天在記者會被媒體問及，如何看待中秋4天連假民眾防疫成績，他說，民眾沒戴口罩問題頻繁，尤其海邊最多，至於連假人流亂象多，是否要調整部分場域防疫措施，他僅說，目前暫無加嚴措施規劃，人潮對疫情影響需持續觀察。

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