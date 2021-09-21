連假確診再+0 美國措施不影響台灣

美國考慮在 11 月推行新入境管制措施，將要求入境旅客在入境前完整接種疫苗，但指揮中心指揮官陳時中說，據目前了解，美國的限制應是適用於其施行旅遊管制的 30 國左右，台灣並不在此列。此外，21 日共新增5例新冠肺炎境外移入個案，分別自越南、美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入，且確診個案中無新增死亡。

密切關注美入境限制

美國正研議於 11 月推行新入境檢疫政策，要求所有入境的外籍旅客完整接種新冠肺炎疫苗，認可的疫苗名單還在討論中。對於台灣是否因未打兩劑疫苗而受到影響，陳時中說，目前美國的新措施應是針對其限制入境的 30 多個國家，在放寬相關入境規範時可能採用，台灣現在仍可自由進出美國。

至於 11 月全面對各國採行此方式，陳時中說，「美國應該都還在討論中」，至於「美國的政策正在做各部會研商，比較確定施行對象是原本就有受到限制的，是否再擴大範圍。」

有媒體提問，該措施是否會影響到接種高端疫苗的總統蔡英文與副總統賴清德可能的訪美行程？陳時中回應說，總統、副總統打高端疫苗是對國產疫苗表示信心與支持，若訪問美國，「政治意涵遠大於防疫意涵，自然會有妥適的安排」，而高端的臨床試驗持續在做，他希望早日拿到國際認證。

莫德納第二劑副作用強

此外，陳時中提到，莫德納疫苗將自9月28日起配送莫德納疫苗至各縣市，民眾可依照各縣市政府造冊通知施打，可接種者包括 7 月 9 日前已接種第一劑莫德納疫苗、且間隔滿10週以上的 70 歲（含）以上長者，以及具原住民身分者、年滿 60 歲以上的民眾接種第二劑莫德納疫苗。

由於莫德納疫苗第二劑接種的副作用普遍較為嚴重，陳時中提醒，長者在接種時應該避開炎熱的時段、不要太過勞累，且若身體有特殊狀況，待穩定了再接種，需要時可事先諮詢醫師；若在接種後持續發燒超過48小時或有嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩、心跳加速、全身紅疹等，應儘速就醫。

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