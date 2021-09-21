確診者連假逛百貨看電影 北市發852則警示簡訊
北市一名20多歲女性確診COVID-19，衛生局今天表示，個案曾在18日赴大葉高島屋、美麗華大直影城看午夜場電影，19日赴SOGO百貨天母店，已針對這3處足跡發送852則簡訊提醒可能接觸者。
台北市士林區一名20多歲女性（案16254）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局表示，個案曾在18日下午3時至4時赴大葉高島屋百貨，18日晚間10時40分至19日凌晨1時25分赴美麗華大直影城看電影，19日上午9時45分赴SOGO百貨天母店。
衛生局指出，案16254自訴曾於去年在國外確診，今年3月及7月返國前及檢疫期間採檢皆為陰性，9月19日預計出國念書前採檢確診，Ct值34。
衛生局表示，已匡列接觸者21人並安排採檢，因為個案曾到過大葉高島屋、美麗華大直影城及SOGO百貨天母店，已發送852則細胞簡訊，提醒與確診者足跡相同的民眾，如有疑似症狀請儘速至醫院採檢。
衛生局昨天表示，已發送493則簡訊提醒足跡相同的民眾；後因持續疫調匡列，發現共有852人可能與確診者有接觸。
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