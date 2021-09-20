桃勤女與土耳其境外移入同源 將檢討防護裝備規格

中央社 / 台北20日電

桃勤女員工基因定序比對，確定其病毒與曾執行清消機艙內境外移入同源，仍研判環境感染可能性高，指揮中心研擬檢討機場清潔人員防護裝備規格，避免類似事件再發生。

日前一名在桃園機場負責客艙清消人員的桃勤女員工（案16213）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），定序確定感染Delta變異株。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為釐清案16213感染途徑，回溯其8月28日至9月12日曾執行清潔消毒任務41個航班機艙。

羅一鈞進一步說明，這些航班之中發現2名境外移入個案，經過全基因定序，確認桃勤女員工與9月7日入境的土耳其境外移入病例（案16176）病毒株高度相似，3萬個核苷酸位點，僅1個位點不相同，認定兩者為同源病毒，換句話說，兩人傳染鏈上游可能有共同來源。

羅一鈞表示，桃勤女員工曾消毒清潔案16176入境搭乘的土耳其航班機艙，但桃勤女員工進入此班機時，包含案16176等全機乘客及機組員皆已離開，據疫調顯示，兩人沒有面對面接觸，研判直接接觸傳播機會小，仍懷疑可能是環境間接接觸，女員工消毒班機感染相同病毒。

至於案16176同班機是否有其他旅客具同源病毒，羅一鈞說，與案16176同班機90名乘客列居家隔離，需進行隔離檢疫至9月21日，所有旅客入境第一次都是陰性，期間陸續完成居家快篩及檢疫期滿採檢，截至現在同班機除案16176採檢陽性，其餘旅客暫無陽性確診者。

另外，這架航班已有11名機組員及乘客離境，無法進一步匡列，羅一鈞表示，由於上述11名同班機者皆屬於過境不入境的機組員或乘客，並未進行機場唾液篩檢，坦言確實無法完全排除同班機上有案16176以外乘客具同源病毒可能性。

但羅一鈞也強調，為釐清桃勤女員工確診事件原由，指揮中心也調閱監視錄影，證實該名染疫機場清潔人員登機消毒防護裝備符合規定，並未發現明顯違規狀況。不排除穿脫過程疏忽，增加感染風險，將檢討防護裝備規格及穿脫規範，避免病毒乘隙而入。

新冠肺炎 COVID-19

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