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全台景點湧人潮 陳時中：走向逐步開放但口罩戴好

中央社 / 20日台北電

中秋連假各大風景區人潮爆滿，外界憂心恐對防疫不利。指揮中心指揮官陳時中今天說，疫情尚在控制範圍，目前走向逐步開放，但戴口罩、保持社交距離與勤洗手仍有必要。

不少民眾把握中秋連假出遊，屏東墾丁、台中高美濕地與各大夜市都湧入觀光人潮，媒體今天在疫情記者會上提問，是否對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有所影響。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，有大批人潮不免讓大家擔心，但此時本來就是走向逐步開放，目前疫情也無特別變化。

陳時中提到，今天雖新增2例COVID-19本土病例，但都屬控制範圍內，其中一個是居家隔離檢驗陽性，另一例是入境採檢陰性，現在又檢出陽性，目前雖暫列本土個案，但若有更多檢驗數據出爐，會再重新認定列為本土或境外移入個案。

陳時中強調，防疫要靠大家保護自己，畢竟社會邁向正常化的過程，但口罩戴好、維持社交距離並勤洗手仍有必要。

針對今天新增的確診足跡有百貨公司，陳時中表示，相關足跡場域會加強清消，曾去過的人要小心，若有症狀要採檢，但之前的經驗跟個案的病毒採檢Ct值來看，對疫情影響雖要觀察，但指揮中心研判不是這麼嚴重。

此外，媒體提問大型會展開放措施，如疫苗接種狀況等，未經專家會議認可，陳時中表示，大型會展為開放措施的一環，主管單位希望疫苗施打率達一定程度，但並非主要防疫措施。

陳時中重申，防疫主要還是靠人流管制與佩戴口罩跟保持社交距離，有很多鬆綁措施屬行政考量，並沒有專家會議。

新冠肺炎 COVID-19

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