COVID-19增2例本土 1歲童隔離期滿檢驗陽性

指揮中心今天公布國內新增2例本土COVID-19確定病例及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今天的本土個案中有一名年僅1歲幼童，為確診者接觸者隔離期滿檢驗陽性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例Ct值都偏高。其中案16254為20多歲女性，今年5到7月曾有英國、法國旅遊史，返台後集中檢疫，期間2次採檢均為陰性。

陳時中說明，案16254於9月19日因出境需求自費採檢，於今天確診；已匡列接觸者21人，均列居家隔離，餘匡列中。

針對今天新增年僅1歲的本土個案（案16255），陳時中說，案16255為一名男童，因同住家人（案16150）確診，匡列為居家隔離對象，9月19日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；已匡列接觸者1人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

今天新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自柬埔寨（案16252、案16257）、印尼（案16253）、美國（案16256）入境，入境日介於9月7日至17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6147例確診，分別為1515例境外移入，1萬4578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，另11例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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