桃勤女員工基因定序比對 與土耳其境外移入同源病毒
桃勤女員工基因定序比對出爐，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此員工感染的Delta變異株，與國內一名土耳其境外移入個案極相似，研判為同源病毒。
日前一名在桃園機場負責客艙清消的桃勤女員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），研判在機艙內遭環境感染可能性高。羅一鈞19日曾於指揮中心記者會中提及，桃勤女員工初步定序確定感染Delta變異株，接近案16176土耳其境外移入病毒株，因此安排兩者比對定序。
指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，針對桃勤女員工接觸者採檢，接觸者共匡列397人，PCR採檢結果全數為陰性。桃勤女員工全基因定序出爐，確認基因定序與鎖定的境外移入個案非常類似。
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