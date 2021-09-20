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本土今增2確診皆在台北 陳時中：2案Ct值都高

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有條件放寬會展竟未開專家會議 陳時中：行政考量

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中說，展場是開放措施的一環，主管機關希望一定的施打率但不是主要防疫措施，主要是人流管制口罩和社交距離。圖／指揮中心提供
陳時中說，展場是開放措施的一環，主管機關希望一定的施打率但不是主要防疫措施，主要是人流管制口罩和社交距離。圖／指揮中心提供

指揮中心昨公布會展防疫措施放寬，將有條件開放活動辦理，祭出工作人員超過6成打完第1劑疫苗門檻，但被爆出未經專家會議討論，專家呼籲，至少要讓展場一線工作人員第2劑接種率達6成才可放行。對此，指揮中心今天證實沒有舉行專家會議，指揮官陳時中說，是以行政上去考量。

陳時中說，展場是開放措施的一環，主管機關希望一定的施打率但不是主要防疫措施，主要是人流管制口罩和社交距離。

另外永齡基金會今天證實，首批客製標籤BNT疫苗在歐洲已可起運，但由於本周盧森堡航空滿載，目前協調其他航空公司，待確認班機後會對外說明。但陳時中說，目前無法證實來的時間。

據鴻海創辦人郭台銘先前指出，BNT到貨數量中秋後約每周70至80萬劑，並在年底前達到800萬劑到貨量，可持續擴大國內的疫苗覆蓋率。

新冠肺炎 COVID-19

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