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英返台女性確診者造訪 美麗華大直影城、天母SOGO停業1天

中央社 / 台北20日電
遠東SOGO天母店因有確診者曾到訪停業一天。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
遠東SOGO天母店因有確診者曾到訪停業一天。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

遠東SOGO百貨天母店、大葉高島屋百貨及美麗華大直影城昨天晚間接連表示今天將暫停營業1天；台北市政府說明，經疫調發現有確診者曾到訪，因此要求業者清消。

美麗華大直影城、遠東SOGO百貨天母店、大葉高島屋百貨昨天接獲台北市政府通知曾有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，因此閉館清潔消毒，今天暫停營業1天，明天恢復正常營業。

北市府表示，這名確診者尚無案號，是一名自英國返台的20多歲女性，為了再度出境採檢確診，CT值34，衛生單位正持續進行疫調及匡列中。

新冠肺炎 COVID-19

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