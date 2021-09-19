案16227媽媽也確診！入院三採陰轉陽 匡醫院接觸者16人

中央流行疫情指揮中心今公布北市新增1例本土個案16251，是一名60多歲女性，為案16227的媽媽，Ct值34，入住醫院採檢時為陰性，17日醫院進行例行性採檢時呈現陽性，已匡列醫院接觸者16人，採檢結果均為陰性。

案16227為一名20多歲女性，其男友和兩名家人爸爸及哥哥，曾在今年5月本土疫情大爆發時確診染疫，該個案卻沒被匡列隔離，直到9月15日因有陪病需求，才採檢確診。

北市衛生局說明，案16251是在隔離期間採檢陽性，該個案曾在7月8日及9月10日住院，入院採檢結果均為陰性，女兒案16227入院陪病，9月15日採檢確診。

媽媽7月8日、9月10日、9月16日採檢為陰性，但17日醫院例行性採檢時卻因轉陽。母女Ct值都很高，媽媽Ct值34，目前正在醫院治療當中，同時也匡列醫院接觸者16位，採檢結果均為陰性。

針對女兒案16227今年5月爸爸哥哥確診時沒被匡列採檢隔離，衛生局回應，女兒沒有與爸爸及哥哥同住，都是跟媽媽住在一起，媽媽案16251本身有慢性病，平時很少出門，除7月8日及9月10日住院外，接觸者較少。

衛生局表示，雖然爸爸及哥哥今年5月確診，但當時及現在的疫調都有說明，彼此沒有接觸、沒有同住，宜蘭的男友雖然5月也曾染疫，但兩人沒有並沒有見面，目前案16227感染源尚待釐清，該個案抗體檢驗結果為陽性，中央研判是舊案。

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