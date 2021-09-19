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新北幼兒園接觸者陸續解除隔離 能否落幕22日是關鍵
新北市今天維持零確診，新北市長侯友宜表示，先前幼兒園染疫事件首圈匡列者已經解除隔離，正在自主健康監控中，而22日將是板橋某大樓住戶解除隔離日期，如果順利，整個幼兒園染疫事件就可以非常穩定。
侯友宜指出，很多民眾都很關心幼兒園染疫事件進度，市府也積極對居家隔離者表達關心，目前第1圈已經解除隔離在自主健康管理，等22日社區住戶解除隔離，如果無誤整體疫情就穩定，往好的結果去走。
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