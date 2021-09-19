中秋連假太嗨海邊玩水不戴口罩 陳時中：防疫也要做

今天是中秋連假的第二天，許多人開心出遊，但指揮官陳時中說，有些民眾在海域疏忽防疫規則，沒有把口罩戴好，呼籲個人和主管單位注意，大家輕鬆出遊不代表防疫可以鬆懈，口罩戴好、手部清潔注意，「玩開來也要注意社交距離」，假期愉快但防疫也要做好。

指揮中心今天維持二級警戒至10月4日，通案性原則包含，除飲食外，外出全程佩戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、營業場所及公共場域人流控管或總量管制。

但歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所仍被禁止營業。

指揮中心今天維持二級警戒至10月4日，通案性原則包含，除飲食外，外出全程佩戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、營業場所及公共場域人流控管或總量管制。圖／指揮中心提供

另外，連鎖健身房業者目前有氧課程需要間隔一小時，業者反映，如果有完整消毒是否可縮短為30分鐘？陳時中說，時間縮短是有討論空間的，因為要有消毒靜置清潔的時間，如果防疫能同時兼顧中央不反對，還需相關單位討論。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、經濟部國際貿易局局長江文若、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

指揮官陳時中說，有些民眾在海域疏忽防疫規則，沒有把口罩戴好，呼籲個人和主管單位注意，大家輕鬆出遊不代表防疫可以鬆懈，口罩戴好、手部清潔注意，「玩開來也要注意社交距離」，假期愉快但防疫也要做好。圖／指揮中心提供

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