新北幼兒園群聚無新增確診個案 陳時中：再觀察3天

新北市某幼兒園群聚案，目前已33人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，全案匡列3597人，還有75人正在檢驗中。整體群聚沒有外擴的情況，社區感染事件還要觀察三天，始可結案。

陳時中昨天表示，幼兒園群聚監測時間至今日，若匡列者皆為陰性，代表群聚已控制，將予以結案。不過他今天則表示，全案還要觀察三天。

目前全案匡列3597人，驗出28人陽性，累計陽性個案33人。3491人為陰性，75人為檢驗中。

另外，針對桃勤人員（案16213）匡列397人，尚有一人待採外，其餘396人皆為陰性。陳時中表示，看起來全案也控制良好。

目前疫苗涵蓋率達49.59％，劑次人口比則為每百人56.63劑。 針對桃勤人員（案16213）匡列397人，尚有一人待採外，其餘396人皆為陰性。陳時中表示，看起來全案也控制良好。圖／指揮中心提供 指揮中心指揮官陳時中表示，全案匡列3597人，還有75人正在檢驗中。整體群聚沒有外擴的情況，社區感染事件還要觀察三天，始可結案。圖／指揮中心提供

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