快訊

直播／蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲對外說明

四叉貓驗抗體風波 羅一鈞分析這5人檢驗結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維持二級警戒至10月4日 有條件開放會展活動

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、經濟部國際貿易局局長江文若、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、經濟部國際貿易局局長江文若、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

防疫二級警戒的期限到9月20日，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動式修訂。指揮中心說，原來不開放的場所仍維持不開放，但下周會做整合性的討論，再觀察疫情並討論，這些關閉的場所目前仍維持關閉。

隨著疫情逐步趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，將有條件開放會展活動辦理。會展場館及會展主辦單位可配合新的「會議及展覽場館防疫管理措施」規定，辦理各種會議或展覽活動。

陳時中說，有變動的是相關人流管制，室內80室外300名維持，但是如果室內空間很大，扣除必要設施外的樓地板面積，2.25平方公尺為一人，可根據這樣去修訂人數的計算。

經濟部國際貿易局局長江文若表示，為了讓會展活動回復正軌，又能兼顧防疫，新的管理措施要求主辦單位必須在活動3周前報送經地方政府核可的防疫計畫，給場館管理單位審查。

另外，也規定會展場館及從業人員自主防疫管理措施，如場館相關從業人員須進行造冊，應有6成以上已完成施打第1劑以上疫苗、從業人員分流上班計畫，以及會展場館環境清潔消毒，場館每2小時應定時進行新鮮空氣換氣作業等。有關的應變計畫應確實造冊，並且逐日即時更新。

江文若表示，會議及展覽之容留人數上限，應以總面積除以2.25平方公尺計算，且會議須採梅花座、展覽使用總攤位面積以租用的展區面積40%為上限。

為持續協助業者維持營運，並有更佳實力因應疫情衝擊，經濟部正同時對會展業者提供今年第3季的員工薪資與一次性營運資金補貼，希望能為全國會展產業在疫後時期的振興發展，注入更多活水動能。

會展防疫管理措施。圖／指揮中心提供
會展防疫管理措施。圖／指揮中心提供
9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動式修訂。圖／指揮中心提供
9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動式修訂。圖／指揮中心提供
9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動式修訂。圖／指揮中心提供
9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動式修訂。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

網紅陸續自曝高端抗體 游淑慧點出陳時中禁驗抗體理由

陳時中籲中秋連假落實防疫 若現疫情管制恐加嚴

網紅自費驗抗體惹議 指揮中心22日開會訂指引

「給蔡英文下跪也要跪到」 江啟臣：持續採購疫苗計劃

相關新聞

新北幼兒園接觸者陸續解除隔離 能否落幕22日是關鍵

新北市今天維持零確診，新北市長侯友宜表示，先前幼兒園染疫事件首圈匡列者已經解除隔離，正在自主健康監控中，而22日將是板橋...

中秋連假太嗨海邊玩水不戴口罩 陳時中：防疫也要做

今天是中秋連假的第二天，許多人開心出遊，但指揮官陳時中說，有些民眾在海域疏忽防疫規則，沒有把口罩戴好，呼籲個人和主管單位...

美FDA專家否決BNT補強針 陳時中：對台灣有參考價值

美國聯邦食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）的專家諮詢小組一面倒以16票比兩票，拒絕支持「全面施打輝瑞／BNT疫苗補強針」計畫；但...

維持二級警戒至10月4日 有條件開放會展活動

防疫二級警戒的期限到9月20日，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動...

防疫2級警戒延長 新北維持強化2級作為

中央宣布2級警戒延長至10月4日，新北市期間維持強化2級作為，新北市長侯友宜指出，目前國道5號南下部分壅塞，從國道3號接...

新北幼兒園群聚無新增確診個案 陳時中：再觀察3天

新北市某幼兒園群聚案，目前已33人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，全案匡列3597人，還有75人正在檢驗中。整體群聚沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。