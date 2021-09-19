維持二級警戒至10月4日 有條件開放會展活動
防疫二級警戒的期限到9月20日，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，9月21日起到10月4日全國維持二級警戒，後續再看情況滾動式修訂。指揮中心說，原來不開放的場所仍維持不開放，但下周會做整合性的討論，再觀察疫情並討論，這些關閉的場所目前仍維持關閉。
隨著疫情逐步趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，將有條件開放會展活動辦理。會展場館及會展主辦單位可配合新的「會議及展覽場館防疫管理措施」規定，辦理各種會議或展覽活動。
陳時中說，有變動的是相關人流管制，室內80室外300名維持，但是如果室內空間很大，扣除必要設施外的樓地板面積，2.25平方公尺為一人，可根據這樣去修訂人數的計算。
經濟部國際貿易局局長江文若表示，為了讓會展活動回復正軌，又能兼顧防疫，新的管理措施要求主辦單位必須在活動3周前報送經地方政府核可的防疫計畫，給場館管理單位審查。
另外，也規定會展場館及從業人員自主防疫管理措施，如場館相關從業人員須進行造冊，應有6成以上已完成施打第1劑以上疫苗、從業人員分流上班計畫，以及會展場館環境清潔消毒，場館每2小時應定時進行新鮮空氣換氣作業等。有關的應變計畫應確實造冊，並且逐日即時更新。
江文若表示，會議及展覽之容留人數上限，應以總面積除以2.25平方公尺計算，且會議須採梅花座、展覽使用總攤位面積以租用的展區面積40%為上限。
為持續協助業者維持營運，並有更佳實力因應疫情衝擊，經濟部正同時對會展業者提供今年第3季的員工薪資與一次性營運資金補貼，希望能為全國會展產業在疫後時期的振興發展，注入更多活水動能。
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