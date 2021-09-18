快訊

王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

陳時中籲中秋連假落實防疫 若現疫情管制恐加嚴

中央社 / 台北18日電

中秋連假風景區湧現人潮，指揮中心指揮官陳時中今天呼籲，外出務必落實社交距離、戴口罩、勤洗手，但這段期間若出現社區傳播疫情，20日後不排除再加嚴防疫措施。

中秋連假第一天，國道一早就湧現大量車潮，人潮擠爆全台各地觀光區，許多人根本沒有維持社交距離，也令外界擔心成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫破口。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，連假期間民眾外出旅遊，務必要保持社交距離、戴口罩、勤洗手，落實防疫新生活。

陳時中指出，防疫措施是根據疫情變化滾動式調整，根據目前疫情情況，20日後應該會維持2級警戒，並鬆綁部分防疫規定，例如大型聚會的場所人數上限，近來遊戲業者也提出相關問題，這些都在持續討論中，希望讓大家生活更正常。

不過，他強調，若這段期間國內發生社區傳播疫情，20日後也不排除再加嚴防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

實名制口罩已售17億片 網路超商通路功成退場

網紅自費驗抗體惹議 指揮中心22日開會訂指引

BNT陸續抵台，學生族群優先開打引討論

第9輪BNT疫苗91萬人打得到 10月初可望再擴大

相關新聞

新北Delta群聚長輩沒重症 張上淳曝救命關鍵

國內近期三起Delta群聚案，從最早的屏東枋山祖孫案、桃園機師案到近期的新北幼兒園群聚案，包括屏東及新北二案確診個案都有...

中秋連假首日好消息！ 確診、死亡都+0 另境外增6例

中秋連假首日本土疫情有好消息，在確診個案及死亡個案都是「0案例」，境外移入有6例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，...

桃勤女員工追感染源 回溯41航班近中東西亞境外序列

桃勤公司一名20多歲女清潔人員（案16213）15日確診，基因定序確定染Delta，Ct值僅14，傳播風險相當高。指揮中...

影／台中網紅打過高端也驗抗體 比較兩友人打AZ、莫德納

網紅四叉貓日前在臉書公布高端疫苗抗體報告後，在網路引發熱議。台中網紅「任葛格」（本名洪鑫任）也施打高端疫苗，跟風到台北禾...

群聚案控制住 陳時中宣布國籍航空案「結案」

長榮航空日前有三名機師連續確診Delta，導致國內疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中表示，先前匡列相關人員，目前追蹤隔離期滿...

王力宏自主健康管理期間違規群聚 黃珊珊：會依法裁罰

藝人王力宏在自主健康管理期間，違反規定，和黑人陳建洲、范瑋琪、徐若瑄等人在家中群聚，遭民眾檢舉。對此，台北市副市長黃珊珊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。