陳時中籲中秋連假落實防疫 若現疫情管制恐加嚴
中秋連假風景區湧現人潮，指揮中心指揮官陳時中今天呼籲，外出務必落實社交距離、戴口罩、勤洗手，但這段期間若出現社區傳播疫情，20日後不排除再加嚴防疫措施。
中秋連假第一天，國道一早就湧現大量車潮，人潮擠爆全台各地觀光區，許多人根本沒有維持社交距離，也令外界擔心成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫破口。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，連假期間民眾外出旅遊，務必要保持社交距離、戴口罩、勤洗手，落實防疫新生活。
陳時中指出，防疫措施是根據疫情變化滾動式調整，根據目前疫情情況，20日後應該會維持2級警戒，並鬆綁部分防疫規定，例如大型聚會的場所人數上限，近來遊戲業者也提出相關問題，這些都在持續討論中，希望讓大家生活更正常。
不過，他強調，若這段期間國內發生社區傳播疫情，20日後也不排除再加嚴防疫措施。
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