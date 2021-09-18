王力宏自主健康管理期間違規群聚 黃珊珊：會依法裁罰
藝人王力宏在自主健康管理期間，違反規定，和黑人陳建洲、范瑋琪、徐若瑄等人在家中群聚，遭民眾檢舉。對此，台北市副市長黃珊珊表示，王力宏有違反規定，會依照北市府相關基準裁罰。
王力宏日前從美國返國，居家隔離14天後，仍有自主健康管理7天，但解隔離後卻馬上和朋友聚會，遭民眾檢舉。
黃珊珊表示，民眾對於自主健康管理的規定不清楚，在期間禁止與他人從事近距離活動或群聚，包括聚餐、聚會、或其他類似活動。
黃珊珊說，王力宏確實在自主管理期間參加朋友聚會，違反規定，會依照台北市政府相關裁罰基準開罰，但今天是假日，會在上班日後做裁處。
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