桃勤員工感染源 序列接近1例中東、西亞境外移入

桃勤染疫女員工感染源有譜，指揮中心今天表示，根據定序結果，已鎖定一名中東、西亞境外移入病例，最快後天有結果，但已確定和屏東、長榮機師、幼兒園病毒序列不同。

在桃園機場負責客艙清消的一名桃勤女員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），初步定序確定感染Delta變異株（最早在印度發現），研判在機艙內遭環境感染可能性高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，就目前取得的資料來看，這例個案是相對獨立的案子，這名個案的病毒全基因定序結果今天也出爐。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據最新基因定序結果，這名桃勤女員工感染的變異株序列，和屏東案、長榮機師案以及新北幼兒園案都不同，已排除與先前本土群聚相關個案。

羅一鈞指出，經進一步比對先前確診的境外移入病例，以及個案曾清消過的航班載送的境外移入病例，已經鎖定可能的感染來源個案，與中東、西亞地區進入的境外移入個案病毒序列最接近。

羅一鈞說，根據調查，這名桃勤女員工確實清消過一班載有中東、西亞境外移入病例的航班，近期將分析該名境外移入病例全基因序列，最快後天就會報告。

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