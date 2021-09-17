快訊

長榮機師違反防疫規定 民航局開罰機師40萬元、業者200萬元

「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

個案遭疑為疫調漏網之魚 北市：與家人男友無直接接觸

中央社 / 台北17日電

北市一名本土個案的家人與男友5月確診，外界質疑疫調沒有匡列到個案本人。衛生局今天表示，此案沒跟家人同住、與男友那段時間則是只有電話連絡，所以沒被直接匡列。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。北市新增2本土1境外病例，境外為從印尼入境個案，3日回國，之前檢驗都陰性，在16日解隔離前驗出陽性，入院治療中。

本土兩例為案16226、16227，感染源還在調查。

案16227在5月時，2名家屬跟其男友確診，但未被匡列也沒篩檢。專門委員歐佳齡表示，此案跟確診家人沒有同住、是住前後棟，跟男友則只有講電話，所以沒被直接匡列。

歐佳齡指出，案16227打過第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，而北市這兩起本土個案CT值都比較高，中央也推測是舊案，北市已申請做抗體檢驗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

禾馨替網紅四叉貓驗疫苗抗體風波 北市：需一周來判定是否違規

COVID-19疫苗累計接種1293萬劑 涵蓋率49.19%

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

北市開打第2劑莫德納 18日可上系統預約

相關新聞

長榮機師違規 民航局開罰機師40萬元、業者200萬元

長榮航空日前連續三機師確診，其中一名機師因違反防疫規定，遭長榮開除。交通部民航局今天也宣布，針對機師違規案，民航局開罰機...

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 台北20歲女染疫要查

國內今日新增2例本土案，皆為北市個案，Ct值高疑先前有感染，皆在入院篩檢或陪病時驗出。指揮中心發言人莊人祥指出，其中案1...

本周新增11例Delta！ 4例突破性感染都打過BNT疫苗

國內今日公布最近一周基因定序結果，指揮中心發言人莊人祥指出，目前有新增11案的病毒序列都是Delta，國內目前累計驗出1...

幼兒園群聚維持33例！基因定序再增5名Delta案例

新北幼兒園群聚案，包括幼兒、家長及幼兒園負責人等共33人確診，指揮中心發言人莊人祥今表示，新北幼兒園最新檢驗結果，...

本土+2！ 陪病住院發現感染 6例境外中4人打過疫苗

國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊...

境外學生染疫再+1！ 全國學生確診累計達752人

國內校園疫情暫時趨緩，但截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專學生確診人數增加1人，該生為境外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。