個案遭疑為疫調漏網之魚 北市：與家人男友無直接接觸

北市一名本土個案的家人與男友5月確診，外界質疑疫調沒有匡列到個案本人。衛生局今天表示，此案沒跟家人同住、與男友那段時間則是只有電話連絡，所以沒被直接匡列。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。北市新增2本土1境外病例，境外為從印尼入境個案，3日回國，之前檢驗都陰性，在16日解隔離前驗出陽性，入院治療中。

本土兩例為案16226、16227，感染源還在調查。

案16227在5月時，2名家屬跟其男友確診，但未被匡列也沒篩檢。專門委員歐佳齡表示，此案跟確診家人沒有同住、是住前後棟，跟男友則只有講電話，所以沒被直接匡列。

歐佳齡指出，案16227打過第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，而北市這兩起本土個案CT值都比較高，中央也推測是舊案，北市已申請做抗體檢驗。

商品推薦