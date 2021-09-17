個案遭疑為疫調漏網之魚 北市：與家人男友無直接接觸
北市一名本土個案的家人與男友5月確診，外界質疑疫調沒有匡列到個案本人。衛生局今天表示，此案沒跟家人同住、與男友那段時間則是只有電話連絡，所以沒被直接匡列。
台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。北市新增2本土1境外病例，境外為從印尼入境個案，3日回國，之前檢驗都陰性，在16日解隔離前驗出陽性，入院治療中。
本土兩例為案16226、16227，感染源還在調查。
案16227在5月時，2名家屬跟其男友確診，但未被匡列也沒篩檢。專門委員歐佳齡表示，此案跟確診家人沒有同住、是住前後棟，跟男友則只有講電話，所以沒被直接匡列。
歐佳齡指出，案16227打過第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，而北市這兩起本土個案CT值都比較高，中央也推測是舊案，北市已申請做抗體檢驗。
疫情快報
▪【疫情專題】9月17日新增本土2例、境外6例、0死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言